Coronavirus: Veneto, 5.638 i positivi

(ANSA) - VENEZIA, 23 MAR - Sono saliti a 5.638 i casi positivi al Coronavirus in Veneto, con un aumento di 133 rispetto alla rilevazioni del mattino. In isolamento domiciliare vi sono 15.376 persone, i deceduti sono 210, 18 in più del dato precedente. I pazienti in area non critica sono 1.305 (+99), quelli in terapia intensiva 294 (+13). Nel cluster di Vo' nessun nuovo caso viene segnalato.(ANSA).