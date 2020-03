Brugnaro, da Governo fondi insufficienti

(ANSA) - VENEZIA, 23 MAR - "Per coprire le necessità delle prossime nove settimane sono necessari 10 miliardi, non i 5 previsti dal decreto del Governo": lo ha sostenuto il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. "Chiediamo al Governo e all'Unione Europea una maggiore copertura economica - ha aggiunto - altrimenti il rischio è che il Paese ci esploda tra le mani".

Brugnaro ha detto di non essere contrario alla chiusura delle fabbriche "ma bisogna avere la responsabilità di pagarne il conto. C'è qualcuno - si è chiesto - che si sta ponendo il problema di quanto costa questa manovra?". A partire, per Venezia, dall'industria turistica, che per il sindaco dovrà "considerarsi persa per almeno un anno". (ANSA).