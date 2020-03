Coronavirus:Zaia, speriamo fine a giugno

(ANSA) - VENEZIA, 22 MAR - "La 'tranche' brutta ce l'abbiamo ancora per tutto aprile, pois e il nostro modello matematico si conferma pensiamo di chiudere lka poartita per giugno". Lo ha detto il presidente del veneto Luca Zaia, a proposito delle previsioni sull'epidemia Coronavirus.

Sempre secondo le previsioni, per Zaia "resteranno malati residuali fiono a luglio, ma a quel punto saranno casi sporadici che non ci fanno impensierire sul piano delle terapie intensive".

Zaia ha quindi annunciatio per domani il via alla sperimentazione in regione del farmaco giapponese "Avigan", cui l'Aifa ha dato l'ok. Domani sarà infine illustrato il progetto veneto di tamponi "a tappeto" su operatori sanitari e popolazione coordinato da Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia all'Università di Padova. (ANSA).