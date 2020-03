Coronavirus: Veneto, contagiati a 5.272

(ANSA) - VENEZIA, 22 MAR - In Veneto i contagiati da Coronavirus sono saliti nel pomeriggio a 5.272, 150 in più rispetto al bollettino regionale del mattino.

In isolamento - contagiati e contatti stretti - vi sono 14.268 persone. I pazienti ricoverati sono 1.177, +64 rispetto a stamani mentre quelli in terapia intensiva 268 (+13). I decessi sono saliti a 186, +17 rispetto al mattino. I pazienti dimessi sono arrivati a 320. (ANSA).