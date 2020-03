Brugnaro, no ad attracco Costa Victoria

(ANSA) - VENEZIA, 22 MAR - Il Comune di Venezia è "fortemente contrario" all'eventuale attracco in città della Costa Victoria, previsto per il 28 marzo, della Costa Mediterranea il 10 aprile e della Costa Deliziosa il 26 aprile. Lo afferma il sindaco, Luigi Brugnaro, in una nota indirizzata al ministro dei Trasporti, Paola De Micheli.

"Sono sempre stato - prosegue Brugnaro - un forte sostenitore del traffico crocieristico che, tengo a ribadire, non deve più passare davanti San Marco e per il Canale della Giudecca. In questo momento però, come già condiviso con la Prefettura, la Regione e l'Autorità di Sistema Portuale, ritengo che le attuali condizioni sanitarie ed emergenziali non consentano alle navi passeggeri di attraccare al Porto di Venezia". (ANSA).