Veneto chiude parchi, stop a negozi nei festivi

(ANSA) - VENEZIA, 20 MAR - Il presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato l'ordinanza con cui sono chiusi parchi e giardini pubblici all'aperto. Lo ha annunciato stamani ai giornalisti. La norma vale fino al 3 aprile prossimo. L'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi nei centri urbani è soggetto alle limitazioni per le motivazioni ammesse dal Dpcm e con l'autodichiarazione. Per uscite legate a bisogni degli animali la persona è obbligata a non superare i 200 metri dall'abitazione, con obbligo di controllo. La spesa è autorizzata ma i negozi di generi alimentari restano chiusi la domenica e nei giorni festivi. (ANSA).