Coronavirus: sequestro disinfettante a caro prezzo

(ANSA) - VICENZA, 20 MAR - La Guardia di Finanza di Vicenza ha sequestrato in un negozio di ferramenta a Montecchio Maggiore un fusto di 25 litri pieni di alcol denaturato, messo in vendita come surrogato dei comuni disinfettanti, e commerciato ad un prezzo ritenuto esoso. Il controllo è avvenuto dopo una segnalazione al 117 che ha portato i finanzieri ad accertare la regolarità dei prezzi esposti al pubblico ed il rispetto della vigente disciplina in materia di sicurezza prodotti.

Le Fiamme Gialle di Schio hanno poi scoperto che il titolare di un negozio dove venivano vendute mascherine protettive ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'Irap a fronte della vendita di articoli medicali per oltre 100.000 euro. (ANSA).