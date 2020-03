Medici cinesi, nemico si può sconfiggere

(ANSA) - PADOVA, 19 MAR - "Oggi la Cina ha raggiunto il record di zero casi a livello di contagio interno, vuol dire che il virus si può combattere e sconfiggere". Lo hanno detto i medici di una delegazione cinese in visita in questi giorni negli ospedali di Padova. "Abbiamo portato non solo materiali sanitari ma anche fiducia ai colleghi italiani" hanno affermato.

"In questi giorni - hanno aggiunto - abbiamo interagito col personale sanitario, vedendo le misure di prevenzione e di controllo: abbiamo fiducia che Padova uscirà da questa situazione molto presto perché qui si sta facendo un ottimo lavoro". "I colleghi italiani - ha concluso la delegazione - potranno adottare i nostri protocolli, adattandoli alla situazione locale per sconfiggere il virus al più presto". Tra i suggerimenti, quello dei test ad ampio raggio: "come dice l'Oms bisogna fare tamponi, tamponi e tamponi. Avevamo qualche lacuna sui tamponi, poi ne abbiamo fatti tantissimi, più di 100 mila al giorno, superiori sia ai casi di contagio che ai casi sospetti".