Coronavirus: domani funerale Trevisan

(ANSA) - PADOVA, 19 MAR - Si terrà domani nel cimitero di Vo' Euganeo la benedizione della salma e la tumulazione di Adriano Trevisan, 78 anni, prima vittima italiana del Covid-19, morto il 21 febbraio scorso all'ospedale di Schiavonia.

Il via libera alla sepoltura è giunto qualche settimana fa, ma per l'ultimo saluto si è dovuto attendere che i congiunti di Trevisan uscissero dalla quarantena. La procura della repubblica di Padova aveva aperto un fascicolo su questo primo caso di Coronavirus. La cartella clinica è stata acquisita ed è nelle mani del dottor Giuliano Rizzardini, direttore del Dipartimento Malattie infettive 1 dell'ospedale Sacco di Milano, che ha sessanta giorni per analizzare tutte le analisi fatte sul pensionato di Vo' e di valutare se tutte le misure prese sono state messe in atto in anticipo. (ANSA).