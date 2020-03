Coronavirus: altri 24 decessi in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 18 MAR - Il Veneto registra 170 nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime ore, ma soprattutto 24 decessi in più rispetto al precedente bollettino: le vittime sono adesso 113. Lo riferisce l'ultimo report della regione Veneto, che porta a 3.384 la quota di contagiati dall'inizio dell'emergenza. I soggetti in isolamento domiciliare sono 9.419.

I pazienti in terapia intensiva sono 201.