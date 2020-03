Coronavirus: Veneto, meno traffico non impatta Pm10

(ANSA) - VENEZIA, 17 MAR - La riduzione del traffico per l'emergenza Covid non ha drasticamente ridotto in Veneto le polveri sottili. Nonostante i bollettini dell'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpav) attestino allerta zero "verde" in tutta la regione, in questi ultimi giorni le centraline non hanno rilevato valori bassissimi di inquinamento da polveri. "Il motivo principale - spiega il direttore Luca Marchesi - è la stretta correlazione fra polveri e meteo. Quest'ultimo è comunque, e sempre nel breve termine, il fattore determinante e prevale rispetto agli altri fattori emissivi. A una settimana, a fine febbraio, di vento e pioggia che ha abbassato i livelli, ne è seguita una di grande stabilità atmosferica. Inoltre più persone a casa significa più riscaldamento acceso. La notizia positiva è che in primavera le condizioni meteo sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti e quindi nel prossimo periodo - annuncia - l'aria dovrebbe migliorare". (ANSA).