Veneto, 2.704 casi, in isolamento 8.658

(ANSA) - VENEZIA, 17 MAR - Sono 2.704 i casi positivi al Coronavirus in Veneto, 163 in più rispetto all'ultima rilevazione del pomeriggio di ieri. Lo riferisce la Regione.

In Veneto, aggiunge oggi il bollettino, vi sono 8.658 persone in isolamento domiciliare, un dato che comprende sia i positivi al tampone che le persone entrate in contatto con questi.

Prosegue il dato "zero" di nuovi positivi nel focolaio di Vo' Euganeo (82 casi) e in provincia di Rovigo (28). La provincia con più casi positivi è quella di Padova escluso Vo', con 699 (+47). I ricoverati sono 548, +2 rispetto a ieri pomeriggio, quelli in terapia intensiva 171 (+8). I dimessi sono 136, i decessi in tutto sono 80, con 4 morti in più rispetto a ieri.(ANSA).