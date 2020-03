Usl Padova, 'onda piena non è ancora arrivata'

(ANSA) - PADOVA, 17 MAR - "L'onda di piena non è ancora arrivata del tutto, e quindi non possiamo rilassarci neanche un istante.

Ci aspettiamo che i numeri possano crescere e ci stiamo preparando per affrontare onda d'urto". Lo ha detto oggi Domenico Scibetta, dg dell'Usl 6 Euganea, in una diretta Facebook per la stampa a proposito dell'emergenza coronavirus.

In provincia di Padova, il bollettino aggiornato alle 11 è di 790 pazienti positivi, di cui 134 ricoverati. "Dal 21 febbraio a oggi - ha detto Scibetta - la nostra macchina organizzativa non si è mai fermata un istante. I nostri modelli organizzativi si sono rapidamente evoluti rispetto ai numeri, e possiamo prevedere come si svolgerà onda epidemica grazie agli algoritmi.

Ci stiamo preparando al peggio perché il peggio non ci travolga e non ci colga impreparati".