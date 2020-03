Coronavirus: Veneto, 2.473 casi (+227)

(ANSA) - VENEZIA, 16 MAR - Sono saliti a 2.473, 227 in più rispetto alla rilevazione di ieri pomeriggio, i casi di positività al Coronavirus riscontrati in Veneto, secondo l'ultimo bollettino della Regione.

I decessi sono in tutto 69, tre in più rispetto a ieri pomeriggio. I ricoverati sono 498 (+11) mentre quelli in terapia intensiva sono 156 (+20); 130 i pazienti dimessi.

Per il focolaio di Vo' Euganeo è il quarto giorno senza nuovi casi, fermi a 82 da venerdì scorso. (ANSA).