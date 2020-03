Veneto, contagiati 1.994, 60 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 14 MAR - Sono saliti stasera a 1.994 i positivi al Coronavirus registrati in Veneto, con un aumento di 57 casi rispetto alla rilevazione precedente. Le persone decedute sono 60, 5 in più di stamane. Sono 124 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+6) e 118 i dimessi complessivi. Il cluster di Vo' non segnala nuovi casi di positività. (ANSA).