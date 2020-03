Veneto: 1.673 positivi, 50 decessi

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAR - Sono saliti stasera a 1.673, 78 in più della precedente rilevazione, i casi positivi di Coronavirus in Veneto. I decessi sono saliti a 50, 8 in più del bollettino di stamane. Lo rende noto la Regione Veneto.

Sono 350 i pazienti ricoverati in area non critica, 108 quelli in terapia intensiva e 103 i dimessi. 29 dei nuovi positivi si riferiscono a Verona, 11 a Treviso, 9 a Padova, 8 a Venezia, 7 a Belluno, 2 a Vicenza, 1 ad un paziente fuori Veneto mentre per 11 è in corso l'assegnazione del focolaio. (ANSA).