Padova semi-deserta,si sanificano piazze

(ANSA) - PADOVA, 12 MAR - Si sanificano piazze e marciapiedi a Padova, città già 'zona rossa', nel primo giorno di chiusura quasi generalizzata delle attività per il Coronavirus. In centro storico gruppi sparuti di persone, qualche decina nelle piazza delle Erbe, dove i banchi del mercato ortofrutticolo, di fronte al Palazzo della Ragione, hanno potuto aprire. Ma rispetto al normale via-vai del mattino c'è una diminuzione del 90%. Chi oggi ha aperto i negozi alimentari, nel centro, pensa a chiuderli già domani, perché non ci sono clienti. Le poche persone in giro in città portano in maggiorparte le mascherine sul volto.