Coronavirus: Fincantieri è sciopero

(ANSA) - VENEZIA, 12 MAR - Escono mascherina alla bocca scuotendo la testa ed entrano così in sciopero anticipando di due ore la fine del turno. Accade alla Fincantieri di Marghera con i sindacati che confermano la protesta dettata dall'emergenza sicurezza. "Impossibile rispettare le regole - dicono tre carpentieri moldavi -, non si può fare questo lavoro stando a distanza di un metro l'uno dall'altro sarebbe meglio chiudere tutto. Questo virus è un casino e non ci sentiamo protetti". "L'azienda sta facendo di tutto - dice un operaio italiano che tiene addosso anche le protezioni da lavoro - hanno messo anche la security a controllare che tutti rispettino le regole ma è impossibile". Scuote la testa e se ne va mentre un altro avvalora quanto raccontato. "Fincantieri sta facendo di tutto - dice un ragazzo esperto in lavori 'sospesi' ovvero su funi -, ha ridotto il numero di persone per turno per evitare assembramenti, addirittura ha prolungato l'orario di mensa per fare in modo che si vada a mangiare in pochi alla volta".