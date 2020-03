Zaia, senza regole 2 mln di contagiati

(ANSA) - VENEZIA, 11 MAR - "I nostri modelli matematici ci dicono che se continua così tra cinque giorni tocchiamo il picco nelle terapie intensive, e se continuiamo a non rispettare le regole entro 15 aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati".

Lo ha detto a Marghera il presidente della Regione, Luca Zaia. "Dobbiamo chiamare tutti - ha aggiunto - alla responsabilità, a non andare nei fine settimana al mare, a fare passeggiate, a non andare nelle piazze o in nessun posto che non sia il lavoro o a fare la spesa" (ANSA).