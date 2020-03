Regionali: Cappelletti candidato M5S

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Enrico Cappelletti è il candidato M5S per le Regionali in Veneto avendo ottenuto, sulla piattaforma Rousseau, il 51,7% dei voti (844 in termini assoluti). Battuta di poco Erika Baldin, che ha incassato il 48,3% dei voti (788).

