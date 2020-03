Coronavirus: appello Papa, 'collaborate'

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 10 MAR - Un appello alla "responsabilità" e alla "collaborazione con le apposite autorità competenti" arriva anche da Papa Francesco che le definisce, assieme alla "buona volontà", "un valore aggiunto di cui il mondo ha estremo bisogno". In una lettera a 'Il Mattino di Padova', in cui annuncia che le le meditazioni della sua Via Crucis arriveranno dalla parrocchia del carcere 'Due Palazzi', il pontefice sottolinea, riferendosi all'epidemia del coronavirus: "Anche in questi momenti Dio ci sta parlando".

Domani l'udienza generale di Papa Francesco si terrà in streaming, come l'Angelus di domenica. Sarà trasmessa anche dai maxischermi in piazza San Pietro dove però non ci saranno le sedie per i fedeli, evitando così eventuali assembramenti.