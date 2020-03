Serie B: Chievo-Cosenza 2-0

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - Il Chievo batte il Cosenza 2-0 (1-0) nel posticipo della 28/a giornata di serie B, disputato a Verona, grazie alle reti di Djordjevic al 32' pt e Meggiorini al 41' st. Quella che probabilmente è l'ultima partita di calcio giocata in Italia almeno fino ad aprile, visto che a gara in corso il premier Conte ha annunciato lo stop a tutte le manifestazioni sportive sull'intero territorio, consente ai veneti di rientrare in zona playoff, all'ottavo posto mentre il Cosenza resta penultimo a -6 dalla zona playout. (ANSA).