Benetton: Renon (ex Marcolin) nuovo ad

ANSA) - PONZANO (TREVISO), 9 MAR - Massimo Renon sarà il nuovo Amministratore Delegato di Benetton Group. Il manager assumerà l'incarico nel mese di Aprile.

Massimo Renon proviene da Marcolin Group, una delle aziende leader a livello mondiale nel settore dell'eyewear, dove ricopre il ruolo di Ceo dal 2017.

Laureato in Scienze Politiche con specializzazione in Business Management alla Bocconi e alla Columbia University di New York, Renon ha consolidato una significativa competenzanazionale e globale. Inizia la sua carriera presso Giacomelli Sport, passando successivamente in Luxottica, dove matura una forte esperienza internazionale. Nel 2010 entra in Ferrari, per poi passare in Safiloe successivamente nel Gruppo Kering, dove partecipa alla costituzione e start up della divisione Eyewear.

L'ingresso di Renon in Benetton Group si pone come obiettivo l'implementazione del processo di rilancio del business avviato dal Presidente Luciano Benetton nel 2018. (ANSA).