Incidenti stradali: contromano in A28

(ANSA) - PORDENONE, 7 MAR - Un incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo l'autostrada A28, nei pressi del casello di Cordignano (Treviso), in cui sono rimasti coinvolti tre veicoli.

Lo scontro, frontale, è stato causato da un'automobile che viaggiava contromano.

Sul posto hanno lavorato due squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Pordenone: mentre alcuni pompieri collaboravano con i sanitari al soccorso dei feriti, altri mettevano in sicurezza l'area.

Delle persone coinvolte nello scontro, soltanto una è stata ricoverata - portata in ospedale a bordo dell'elicottero sanitario Fvg - per i traumi subiti, al nosocomio di Pordenone: non sarebbe in pericolo di vita.

La circolazione sulla carreggiata in direzione di Conegliano è rimasta a lungo bloccata per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati. I rilievi sono stati effettuati dalla Polstrada. (ANSA).