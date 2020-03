Coronavirus: domattina decisione Fis su finali Cortina

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - La Fis farà conoscere domattina alle 9 la decisione sulla disputa delle finali di Coppa del mondo di Cortina in relazione all'emergenza coronavirus. Lo annuncia una nota della stessa Fis dopo che nel pomeriggio il Consiglio federale aveva tenuto una riunione in teleconferenza in collegamento con la Federazione italiana di sci (Fisi). (ANSA).