Coronavirus:Benetton rugby in Galles,'nessuno ci ha fermato'

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Coronavirus? Si gioca lo stesso, e a porte aperte. Il Benetton Rugby Treviso è regolarmente arrivato in Galles, via Bristol (quindi Inghilterra) dove domani giocherà il match del Pro14, il torneo celtico, al Rodney Parade di Newport contro i Dragons. Tutto ciò anche se il team biancoverde proviene dal Veneto, cioè da una delle zone di maggior contagio in Italia, e dove, in qualsiasi sport, adesso si gioca solo a porte chiuse o proprio non si scende in campo, come sarà il caso del Benetton sabato 21: il match contro gli irlandesi del Munster è stato rinviato a data da destinarsi. In Gran Bretagna, invece, a Treviso è stato dato il via libera.

"Una volta che il volo Easy Jet Venezia-Bristol è stato confermato - spiega un portavoce della squadra -, noi siamo regolarmente partiti e nessuno ci ha detto niente. Del resto sul volo la nostra squadra non era sola, c'erano altri 150 passeggeri provenienti da Venezia e diretti a Bristol. I nostri giocatori hanno osservato le precauzioni richieste in questo momento, nessuno li ha fermati e l'unica domanda che è stata fatta al club è provenuta dall'albergo che abbiamo prenotato: volevano sapere se i ragazzi e lo staff al seguito stavano tutti bene. Per il resto,i domani ci faranno giocare regolarmente".

(ANSA).