Coronavirus: Veneto, casi ora sono 386

(ANSA) - VENEZIA, 4 MAR - Continuano a salire i casi di contagiati da Coronavirus in Veneto. Rispetto ai dati di stamane, l'ultimo report della Regione riferisce di 26 nuovi pazienti positivi, che portano il totale a 386 (erano 360 stamane). Si è registrato anche un nuovo decesso, quello di un paziente ricoverato all'ospedale di Treviso. Le vittime in Veneto sono ora 7. I malati ricoverati nelle strutture ospedaliere della regione sono complessivamente 100. Padova ha registrati nelle ultime ore quattro dimissioni, l'ospedale di Mestre invece quattro nuovi ricoveri. Restano 23 infine i pazienti in terapia intensiva.