Coronavirus: Veneto, 360 casi e 6 morti

(ANSA) - VENEZIA, 4 MAR - Salgono a 360 i casi positivi al Coronavirus registrati in Veneto, con sei morti. L'aggiornamento è della Regione, alle ore 8.00 di stamani, rispetto all'ultimo dato delle 17.00 di ieri, quando se n'erano registrati 333.

I ricoverati sono 99 (+18), di cui 23 sono in terapia intensiva (+4), e con 9 dimissioni. Si registra rispetto a ieri un morto in più all'ospedale di Venezia; altri due morti sono valutati per cause diverse dal Coronavirus.

L'area più colpita è quella di Treviso e provincia, con 93 casi, invariati rispetto a ieri, che supera il focolaio di Vo' Euganeo, con 90 casi in aumento (+1) rispetto a ieri. Seguono Padova escluso Vo' (58, +16), Venezia escluso Mirano (53, +6), il focolaio di Verona (22, +4), quello di Limena (14), Vicenza (11, +2), il focolaio di Mirano (7), Belluno (4) e Rovigo (3, +2). Altri tre casi (-3) sono in corso di assegnazione. (ANSA).