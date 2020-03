Coronavirus: numero verde Ulss Verona

(ANSA) - VERONA, 4 MAR - Anche l'Azienda Ulss 9 Scaligera ha attivato, a supporto del numero nazionale e di quello regionale già operativi, un numero verde per i cittadini residenti nella provincia di Verona.

Al numero 800.936.666 gli operatori sono a disposizione per fornire informazioni sul Coronavirus, indicazioni sui comportamenti da tenere e riferimenti utili ad affrontare eventuali dubbi. Il servizio, svolto dalla Centrale Operativa Territoriale dell'Aulss 9 in collaborazione con il Servizio di Igiene Sanità Pubblica, è contattabile dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00, il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle 15.00. (ANSA).