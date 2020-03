Mose: sollevata paratoia a San Nicolò

(ANSA) - VENEZIA, 3 MAR - Come da previsione e senza intoppi si è svolto stamani l'innalzamento dell'intera paratoia del Mose di Venezia alla Bocca di porto di Lido Sud-San Nicolò, composta da 20 dighe mobili.

Le operazioni sono iniziate intorno alle 10.30, e gradualmente le dighe sono uscite fino al completamento della barriera alle ore 12.00. Nella prima fase, la diga è stata sollevata con un'inclinazione di 38 gradi; progressivamente poi è stata portata alla posizione finale di 45 gradi. In questa inclinazione, le dighe resteranno per circa un'ora, poi entro le 14.30 torneranno negli alloggiamenti sottomarini.

La giornata di oggi ha visto anche l'attività di formazione del nuovo personale, circa una ventina di tecnici che andranno a completare le squadre ai comandi dei quattro varchi del Mose, sempre nell'intento di velocizzare le operazioni di collaudo e messa in funzione del sistema. (ANSA).