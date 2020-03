Cortina, in funivia da 50 a 15 posti

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 2 MAR - Sono state immediatamente applicate da stamani a Cortina D'Ampezzo le norme del nuovo Dpcm sul Coronavirus, che impongono di diminuire l'assembramento negli impianti chiusi di risalita. Nelle cabine della funivia che porta al monte Faloria, la capienza massima è stata oggi portata da 50 a 15 persone, aumentando la velocità delle corse.

"Siamo partiti già da stanotte - ha detto all'ANSA il presidente di Funivie Faloria, Enrico Ghezze - con cartelli segnaletici alle stazioni di entrata, quindi abbiamo dato istruzioni a vetturini e agenti di stazione per cui siamo già attivi. Anche i carabinieri sono passati".

L'impianto non sembra comunque risentire delle misure: "In generale aumenta l'abitabilità e la comodità nelle cabine - ha notato Ghezze - e abbiamo aumentato la velocità dei viaggi, per compensare. Già con il primo decreto avevamo ridotto comunque la capienza da 50 a 35 persone per cabina. Per arrivare in cima, comunque c'è anche la seggiovia di Rio Gere". (ANSA).