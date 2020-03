Coronavirus: Zaia, documento su imprese

(ANSA) - Venezia, 2 MAR - "Ho sentito ieri sera Bonaccini e Fontana, stiamo preparando un documento come governatori delle tre regioni maggiormente colpite di richiesta di una serie di misure che suggeriremo per le microimprese e per le imprese in generale". Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia, a margine dei lavori della task force regionale su Coronavirus a Marghera.

"Visto che il momento è tragico - ha continuato - bisogna ad esempio attingere alla cassa integrazione in deroga, perché non si può mettere la gente in ferie perché non c'è lavoro".

Riguardo al nuovo Dpcm sulle misure di cautela "per la questione delle chiese lì è stato risolto il problema - ha commentato Zaia - adesso vedremo di capire se ce ne sono altri da affrontare. Ci vuole il buon senso di affrontare le parti che non sono chiare".

Zaia ha inoltre incontrato una delegazione delle associazioni di imprenditori degli spettacoli viaggianti. (ANSA).