Coronavirus: prefetto e questore a Vo'

(ANSA) - VO' EUGANEO (PADOVA), 29 FEB - Il prefetto e il questore di Padova, Renato Franceschelli e Paolo Fassari, si sono recati oggi a Vo' Euganeo per incontrare il sindaco, il personale della polizia impiegato nei controlli e i cittadini in isolamento per il Coronavirus. Si sono prima intrattenuti col personale delle forze di polizia dislocato nei check point che sorvegliano l'accesso al comune, poi si sono recati in Municipio dove hanno incontrato il sindaco Giuliano Martini e alcuni assessori. All'uscita del municipio si sono fermati con alcuni cittadini ai quali hanno espresso solidarietà e vicinanza, ribadendo la piena disponibilità delle istituzione in questa fase d'emergenza. Gli abitanti, in isolamento dalla scorsa domenica, hanno detto di sperare che al più presto si concludano le procedure sanitarie in modo da poter riprendere una vita regolare.