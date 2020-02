Coronavirus: flash mob in piazza a Vo'

(ANSA) - VENEZIA, 28 FEB - "Ridateci la nostra liberta". Con questo striscione alcune decine di abitanti e commercianti di Vo' (Padova) sono usciti in piazza oggi per un breve flash mob, per esternare la frustrazione dovuta all'isolamento del paese in seguito alla diffusione del coronavirus.

Un'occasione anche per ritrovarsi e fare qualche chiacchiera com'era prima in paese, passare un po' di tempo assieme in una giornata di sole, dopo giorni di stop forzato in casa. "Teniamo duro ed aspettiamo decisioni dall'alto, possibilmente positive per noi - dice l'assessore all'agricoltura Mauro Facchin - Intanto domani con gli ultimi 300 tamponi completiamo lo screening immunologico, un altro passo avanti verso la normalità. Il pensiero di tutti è rivolto al dopo, a come ripartire. Intanto con l'aiuto di alcuni esperti del settore stiamo organizzando e pubblicizzando una grande festa. Un modo per riproporre Vo' nella sua veste migliore, in attesa di sapere quando si potrà entrare e uscire dal paese".