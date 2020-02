Zaia, in Veneto 42 pazienti accertati

(ANSA) - VENEZIA, 25 FEB - Sono 42 i pazienti affetti da Coronavirus accertati in Veneto. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia, nella sede della protezione civile a Marghera. "Ventotto - ha aggiunto Zaia - sono nel cluster di Vo', sei sono a Venezia, uno a Mira; per altri due accertati è ancora da decidere la località a cui indirizzarli. La situazione è sotto controllo - ha concluso - ora partiremo anche con una serie di spot di sensibilizzazione sulle norme per difendersi da eventuali contagi". (ANSA).