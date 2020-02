Coronavirus: Brugnaro, su Carnevale operazione lucida

(ANSA) - VENEZIA, 25 FEB - "Sono stato accusato di avere chiuso il Carnevale in ritardo, invece abbiamo fatto un'operazione assolutamente lucida". Lo ha dichiarato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.

"Avevamo 60.000 persone in città - ricorda Brugnaro - dovevamo assolutamente riuscire a fare allontanare le persone senza creare il panico. Così è andata bene e ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato. Le polemiche che sento montare da parte dei soliti soggetti, che sanno sempre tutto, sono veramente squallide. Spiegherò cosa penso di come è stata gestita la cosa quando sarà finito tutto.

Il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia presiederà alle ore 18 in basilica di San Marco - a porte chiuse - la Messa nel Mercoledì delle Ceneri, che verrà trasmessa in diretta dalle emittenti televisive Antenna 3 e Rete Veneta, e dalla pagina Facebook del settimanale diocesano Gente Veneta. (ANSA).