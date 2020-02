Coronavirus: tutte le scuole chiuse

(ANSA) - VENEZIA, 23 FEB - Tutte le scuole del Veneto, di ogni ordine e grado, saranno chiuse a causa della presenza del Coronavirus fino al primo marzo. Lo prevede l'ordinanza cofirmata dal Governatore del Veneto, Luca Zaia, e dal ministro della Salute Roberto Speranza. Se la situazione sanitaria non dovesse migliorare lo stop potrebbe essere prolungato ulteriormente. "Sappiamo di creare un grave disagio per tutti - ha detto Zaia - ma la salute viene prima di tutte, non avrei mai voluto firmare un documento del genere è l'atto più difficile che un presidente di Regione possa prendere". "E' per un sacrificio - ha aggiunto - che spero venga capito, la salute viene prima di tutto".