Trattore si rovescia,morto nel Vicentino

(ANSA) - VICENZA, 22 FEB - Un agricoltore di 84 anni è morto nel pomeriggio in un terreno ad Alonte (Vicenza), travolto dal trattore che stava manovrando.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lonigo, che hanno messo in sicurezza il mezzo. Niente da da fare per l'agricoltore, deceduto all'istante per le gravi ferite riportate. I carabinieri hanno eseguito i rilievi per determinare le cause, che hanno portato al ribaltamento del trattore da un piccolo murazzo. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza.

