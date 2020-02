Ghedina l'Aquila del Carnevale Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 22 FEB - Un campione dello sci per il, Carnevale di Venezia. Sarà l'ex discesista cortinese Kristian Ghedina ad interpretare domani il 'Volo dell'Aquila' dal campanile di San Marco (ore 12), momento clou dell'ultima domenica del Carnevale 2020. "Non ho paura, per me è un privilegio" ha detto oggi Ghedina. "Interpretare l'Aquila per me è un privilegio, tanti vorrebbero farlo e sono contento di avere la fortuna di scendere dal campanile e avere Piazza San Marco davanti, piena di gente. Stare in aria è sempre stata la mia passione. Venezia è una bellissima città, io non ci sono stato molto, ma penso serva viverci per apprezzarla al meglio".

Ghedina è attuale ambassador dei MOndiali di Sci di Cortina del 2021. Il costume? "Sarà una sorpresa domani - risponde Ghedina - La bandiera con cui scenderò è importante e rappresenta non solo Cortina ma tutta la regione e la nazione. I mondiali di sci sono l'Italia e portano l'italianità in giro per il mondo".