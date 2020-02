Regionali: Calenda, incontrerò Lorenzoni

(ANSA) - VENEZIA, 20 FEB - "Io incontrerò Arturo Lorenzoni.

Non avrà l'appoggio dei Cinque Stelle, che per noi è un limite assoluto, quindi dal nostro punto di vista la nostra valutazione sarà solo di merito". Lo ha affermato stamani Carlo Calenda, intervenendo in diretta al "Morning Show" di Radio Cafè, a proposito del candidato presidente indicato dal Pd per le prossime elezioni regionali in Veneto.

"Bisogna capire - ha precisato Calenda, che domani e sabato sarà in Veneto - qual è il programma di Arturo Lorenzoni, che cosa vuole fare e faremo questa valutazione; liberi di decidere sulla base della qualità del candidato. Vedremo se i temi, i programmi e le idee di Lorenzoni piacciono anche ai miei uomini sul territorio veneto. Non è che Azione sia una dittatura, lo decidiamo assieme. Faremo una valutazione molto trasparente - ha concluso - e poi decideremo". (ANSA).