Carnevale:Venezia, Ghedina scelto per 'Volo dell'Aquila'

(ANSA) - VENEZIA, 19 FEB - Sarà Kristian Ghedina il protagonista del Volo dell'Aquila 2020. Il campione italiano con più vittorie negli anni 90 nella discesa libera di Coppa del Mondo di sci alpino, volerà il 23 febbraio dal Campanile di S.Marco. Il discesista di Cortina D'Ampezzo si calerà dal campanile sventolando la bandiera dei prossimi Campionati Mondiali di sci alpino 2021, di cui è Ambassador -l'evento che si terrà a Cortina e che precederà le Olimpiadi del 2026 - e interpreterà una versione originale di "discesa libera" questa volta non sulla neve ma "in aria" sullo sfondo di Piazza san Marco rievocando una delle sue imprese più memorabili, la "folle" spaccata a 140km/h fatta sullo schuss finale di Kitzbuhel nel 2004. Il Volo dell'Aquila anche quest'anno vuole essere, quindi, un riconoscimento al mondo dello sport, ai suoi valori e alla sua profonda valenza educativa ma anche un messaggio di sostegno per i Mondiali di sci alpino 2021 e, successivamente, le Olimpiadi Invernali nel 2026 a Milano e Cortina. (ANSA).