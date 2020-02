Veneto, produzione 2019 rallenta (+1,3%)

(ANSA) - TREVISO, 18 FEB - La produzione industriale nel Veneto ha fatto marcare un aumento dell'1,3% nel 2019, in contrazione rispetto al +3,2% dell'anno precedente e del +4% del 2017, con un incremento nel quarto trimestre di 0,3 punti sullo stesso periodo del 2018.

E' uno dei dati contenuti nell'analisi congiunturale di Unioncamere Veneto, illustrata oggi a Treviso dal presidente, Mario Pozza, e dal presidente dell'Osservatorio economico di Treviso e Belluno, Domenico Dal Bo.

"Nell'ultima parte dell'anno - ha rilevato Pozza - la produzione è rallentata al punto di galleggiare attorno alla stagnazione, fenomeno che riguarda in prima battuta le realtà medio-grandi, che sono le più esposte alle flessioni dell'economia globale (-0,4% la produzione e -0,8% il fatturato). Tiene invece la piccola impresa, più capace di adattamenti ai contesti mutevoli (+1,9% e +2%)".

A zavorrare l'andamento degli indicatori regionali, secondo l'indagine, è soprattutto la contrazione della domanda estera, con ordini che nel 2019 sono cresciuti appena di un punto contro il 2,7% rilevato a fine 2018, mentre il fatturato non va oltre il +0,9% che si confronta con i +4,4 punti di dodici mesi prima.

