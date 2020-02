Logistica: Alis, a Verona Let Expo 2020

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Sostenibilità sociale e ambientale del trasporto, internazionalizzazione, riconversione energetica, mobilità sostenibile delle merci e delle persone. Questi i temi al centro di Let Expo 2020, prima fiera su logistica e trasporti promossa da Alis, Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile, in collaborazione con Veronafiere, che si terrà a Verona dal 21 al 25 marzo. Un evento che vedrà la partecipazione delle aziende di logistica e di trasporto marittimo, ferroviario e stradale. Spazi espositivi ma non solo. Let Expo ospiterà anche conferenze ed eventi. Uno luogo di incontro e confronto, nelle intenzioni degli organizzatori, aperto anche ai giovani, attraverso incontri con le aziende per favorirne l'avvicinamento al mondo del lavoro. Lo slogan scelto per l'evento, "Let's be sustainable", indica quale sarà il comune denominatore della fiera, ovvero l'ambiente e la promozione di una maggiore sensibilità green. (ANSA).