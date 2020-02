Junior Tim Cup ospite al centro sportivo del Verona

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - È stato un incontro ricco di emozioni quello di oggi pomeriggio tra i ragazzi della Junior TIM Cup - il torneo di calcio a 7 riservato agli under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano - e una delegazione dell'Hellas Verona rappresentata dal difensore Marash Kumbulla.

Il club gialloblu ha ospitato i ragazzi dell'Oratorio Parona di Verona presso lo Sporting Center "Paradiso" di Peschiera del Garda. Prima dell'incontro, i ragazzi della Junior TIM Cup sono scesi in campo per una foto con i giocatori del Verona al termine della seduta di allenamento. Marash Kumbulla ha indossato la maglia della Junior TIM Cup con la scritta "UNO DI NOI", oltre a firmare la maglia e il pallone staffetta che faranno da testimoni tra tutti i campioni della Serie A TIM protagonisti della JTC. "Sono contento di incontrare i ragazzi della Junior TIM Cup - le parole di Kumbulla - Giocare per la squadra nella quale sono cresciuto è un'emozione bellissima, il sogno di qualsiasi bambino. Il giorno del mio esordio in Serie A TIM è stato uno dei più belli della mia vita, auguro a tutti voi di provare la stessa gioia. Per arrivare ai massimi livelli serve serietà, sacrificio, impegno, passione e, soprattutto, non bisogna smettere mai di divertirsi".

Domenica 23 febbraio, invece, lo Stadio Bentegodi di Verona aprirà le porte alla Junior TIM Cup nel pre-partita di Verona-Cagliari: le squadre dell'Oratorio Noi La Sorgente di Verona e della Parrocchia di San Paolo di Padova si sfideranno in un'amichevole sotto lo sguardo dei loro beniamini e del pubblico sugli spalti. (ANSA).