Sardine: Cacciari,spero nel Pd con ruolo

(ANSA) - VENEZIA, 17 FEB - "Mi auguro che le Sardine diventino una componente del processo di trasformazione del Partito Democratico, che diventino una parte attiva in tutta la fase congressuale e fino al Congresso". Così Massimo Cacciari parlando del movimento delle Sardine, a margine dell'inaugurazione a Dolo (Venezia) del Centro di documentazione e d'inchiesta sulla criminalità organizzata.

"Una forza che ha questa capacità di mobilitazione - ha aggiunto Cacciari - ad un certo punto deve decidere se costituirsi come forza politica vera e propria, oppure consolidare presenze già in atto. Dovranno decidersi".