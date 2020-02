Matex: commessa in Colombia con Sace

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Sace, che con Simest costituisce il polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cdp, ha assicurato le vendite in Colombia di Matex, azienda veneta leader nella progettazione e realizzazione di macchinari e impianti per la produzione di tessuti e non-tessuti spalmati.

L'azienda, specifica una nota, ha assicurato, direttamente online sul portale sacesimest.it, la vendita a un cliente colombiano di un impianto per la produzione di ecopelle del valore di 2,9 milioni di euro. Si tratta di una commessa strategica per Matex, l'importo rappresenta circa il 30% del suo fatturato.

Grazie alla copertura di Sace, l'azienda ha potuto aumentare la competitività della propria offerta commerciale, concedendo dilazioni di pagamento più lunghe e proteggendosi dal rischio di mancato pagamento.