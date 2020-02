Mafie: Lamorgese, territorio Veneto attrae

(ANSA) - DOLO (VENEZIA), 17 FEB - "Il tessuto economico di pmi è un richiamo per quelli che fanno parte della criminalità organizzata. E il Nord in questo non è esente". Cosi' la ministra degli Interni Luciana Lamorgese, intervenendo all'inaugurazione del Centro di documentazione e d'inchiesta sulla criminalita' organizzata a Dolo.

"Non sono più riconoscibili il 'ndanghetista, il mafioso di una volta - ha continuato la responsabile del Viminale - Serve uno sguardo più ampio, non soltanto limitato all'interdittiva; si tratta di una questione che investe tutto il tessuto sociale, la cultura della legalità, che deve essere dentro ognuno di noi perché tante volte si fa finta di non vedere". Sull'ipotesi di scioglimento per mafia del Comune di Eraclea, Lamorgese ha affermato che "il dossier è sul mio tavolo, abbiamo il termine del 18 marzo per la chiusura della procedura".

