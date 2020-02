Venezia: in funzione sensori conta-persone

Sono entrati in funzione per il Carnevale a Venezia i nuovi sensori conta-persone, cuore di un sistema misto tra telecamere e wi-fi che consentirà di monitorare il flusso turistico e predisporre deviazioni per evitare la calca nei punti più trafficati del centro. "Il sistema sta funzionando - spiega all'ANSA l'assessore al turismo, Paola Mar - ci sono 34 sensori che inviano dati in tempo reale. Come è ovvio, dobbiamo però ancora tarare. Credo che dopo la sperimentazione con il Carnevale potremmo avere il sistema a regime già prima dell'estate".

Carnevale di Venezia, in 30mila per il "Volo dell'Angelo"