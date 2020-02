Salone Nautico Venezia, al via concorso

(ANSA) - VENEZIA, 15 FEB - E' al via la seconda edizione del Concorso internazionale per la selezione di Studi e Progetti di Barche, che verranno esposti nelle Tese dell'Arsenale durante il Salone Nautico di Venezia, in programma dal 3 al 7 giugno prossimi.

Il bando è stato pubblicato tramite la Fondazione Musei Civici, in collaborazione con il Comune di Venezia e con Vela Spa. L'edizione 2020 è rivolta a due tipologie di progetti: yacht a vela o motore di classi fino a 24 metri; mezzi di trasporto di persone o mezzi per acque interne. Il bando scade il 27 marzo 2020. I progetti selezionati verranno resi noti il 10 aprile, e verranno esposti con un apposito allestimento multimediale.

Il bando è aperto gratuitamente a professionisti e studenti, singoli o associati, che negli ultimi cinque anni abbiano realizzato, o anche solo ideato, progetti e studi, anche già presentati in occasione di concorsi di progettazione o già pubblicati in riviste di settore. (ANSA).