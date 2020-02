Carnevale Venezia: sfilano in piazza San Marco le 12 'Marie'

(ANSA) - VENEZIA, 15 FEB - Hanno attraversato tutta la città nei costumi d'epoca, per poi venire accolte dal "Doge" sul palco di piazza San Marco, le 12 "Marie" del Carnevale di Venezia 2020, nella sfilata che ha dato il via questo pomeriggio alle feste nel 'salotto' della Serenissima. Un'occasione per ammirare gli antichi costumi veneziani, e il ricordo dell'omaggio nuziale che il Doge portava ogni anno a dodici belle e povere fanciulle veneziane, dotandole per il matrimonio con i gioielli dogali. Le 12 reginette hanno attraversato la folla in piazza trasportate su sedie portate a spalla da otto giovani gondolieri e 43 sportivi, precedute da un corteo con 400 figuranti in costume.

Per le 12 belle seguiranno poi una serie di appuntamenti e feste nei vari luoghi della festa veneziana. Tra di essere infine sarà scelta, lunedì 24 febbraio alle Sale Apollinee della Fenice, la "Maria dell'anno", che nella prossima edizione del Carnevale sarà la protagonista del 'Volo dell'Angelo'. (ANSA).